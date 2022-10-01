Число погибших из-за войны в Украине детей превысило 400

По официальной информации ювенальных прокуроров, по меньшей мере 399 детей погибли и более 783 получили ранения разной степени тяжести в результате полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Такие данные на утро 1 октября сообщают в Офисе генерального прокурора.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

В то же время они не учитывают данные о детях, погибших в результате обстрела гражданской колонны между оккупированным Сватово Луганской области и освобожденным Купянском Харьковской области. По официальным данным, из 24 погибших 13 были детьми.

При этом в ОГП подчеркивают, что вышеуказанные цифры по пострадавшим за время войны детям не окончательны, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего детей погибли или были ранены в Донецкой области - таких установлено 402, в Харьковской - 232, Киевской - 116, Николаевской - 75, Черниговской - 68, Луганской - 64, Херсонской - 55, Запорожской - 50, Днепропетровской - 29.

Последними были учтены двое детей в возрасте 10 и 14 лет, погибшие 30 сентября в результате ракетного обстрела гуманитарной колонны автомобилей в Запорожье, и 3-летняя раненая тогда же девочка.

Кроме того, 30 сентября из-за обстрела оккупантами Николаева получила ранение 17-летняя девушка, а уже ночь на 1 октября в результате обстрела этого же города был травмирован 3-месячный младенец.

Также в ОГП информируют, что из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2562 учебных заведения. Из них 295 разрушены полностью.

Отметим, что по данным мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, по состоянию на 26 сентября было известно о гибели из-за войны в Украине 157 девочек и 190 мальчиков, а также 35 детей, пол которых еще не удалось установить. В общей сложности с 24 февраля погибли по меньшей мере 5996 мирных жителей, в том числе 2334 мужчины, 1605 женщин и 1675 взрослых неустановленного пола.