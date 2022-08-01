В Украине создали государственный портал для розыска детей

В Украине заработал государственный портал по розыску детей – информационная платформа "Дети войны", сообщила уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук.

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Платформу создали, чтобы расследовать преступления и спасать тех, кого еще можно спасти. Она будет показывать наиболее достоверные статистические данные по пострадавшим детям и поможет разыскивать их.

"Портал будет помогать правоохранительным органам собирать данные о юных украинцах, которые пострадали во время войны, в том числе пропали без вести или были перемещены на временно оккупированные территории и депортированы в РФ", - рассказала Герасимчук.

По ее словам, информация на портале – это наглядное свидетельство геноцида украинских детей и преступлений против человечности, которые ежедневно совершает армия РФ. Информационно-аналитическую поддержку команде оказывает проект правительства Канады "Сопровождение правительственных реформ в Украине" (SURGe).

На сегодняшний же день, добавим от себя, количество украинских детей, физически страдающих от войны, ежедневно увеличивается: 693 – ранены, 358 – погибли, 203 – пропали без вести и по меньшей мере 5754 – депортированы в РФ.

Напомним, полиция Донбасса начала операцию по спасению детей. Правоохранители будут эвакуировать детей, если этого хочет хотя бы один из родителей. Категорический отказ обоих родителей от эвакуации будет фиксироваться.

При наступлении тяжелых последствий такие родители будут брать ответственность за жизнь ребенка на себя.