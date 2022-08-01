В Україні створили державний портал для розшуку дітей

В Україні запрацював державний портал з розшуку дітей – інформаційна платформа "Діти війни", повідомила уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дарʼя Герасимчук.

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Платформу створили, щоб розслідувати злочини і рятувати тих, кого ще можна врятувати. Вона показуватиме найбільш достовірні статистичні дані щодо постраждалих дітей та допоможе розшукувати їх.

"Портал допомагатиме правоохоронним органам збирати дані про юних українців, які постраждали під час війни, зокрема зникли безвісти або були переміщені на тимчасово окуповані території та депортовані до РФ", – розповіла Герасимчук.

За її словами, інформація на порталі – це наочне свідчення геноциду українських дітей та злочинів проти людяності, які армія РФ щодня здійснює проти нашого народу. Інформаційно-аналітичну підтримку команді надає проєкт уряду Канади "Супровід урядових реформ в Україні" (SURGe).

На сьогоднішній же день, додамо від себе, кількість українських дітей, які фізично страждають від війни, щодня збільшується: 693 – поранені, 358 – загинули, 203 – зникли безвісти і щонайменше 5754 – депортовані до РФ.

Нагадаємо, поліція Донеччини розпочала операцію з порятунку дітей. Правоохоронці евакуюватимуть дітей, якщо цього прагне хоча б один із батьків. Категорична відмова обох батьків від евакуації фіксуватиметься.

В разі настання тяжких наслідків такі батьки братимуть відповідальність за життя дитини на себе.