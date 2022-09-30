Полиция нашла на деоккупированной Харьковщине уже четыре жертвы сексуальных преступлений военных РФ

Правоохранители в рамках фиксации преступлений против половой свободы на деоккупированных территориях Харьковской области обнаружили уже четырех местных жительниц, в отношении которых были совершены подобные уголовные правонарушения российскими военными.

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Как сообщает областное управление полиции, за десять дней рабочие группы, фиксирующие преступления и оказывающие юридическую и психологическую помощь пострадавшим, отработали 25 населенных пунктов Изюмского и Купянского районов.

В рабочие группы вошли опытные работники Главного следственного управления, Департамента превентивной деятельности, ювенальной превенции Национальной полиции, следователи, полицейские по противодействию домашнему насилию, участковые офицеры полиции, сотрудники ювенальной превенции и психологического обеспечения Главного управления полиции в Харьковской области.

В полиции призывают тех, кто во время оккупации стал жертвой полового преступления, обращаться по телефону 102, через чат-бот @Kharkiv102_bot или непосредственно в ближайшее подразделение полиции.

Кроме того, в облуправлении полиции сообщили об обнаружении в Балаклее захоронения гражданского лица с телесными повреждениями. Предварительно установлено, что мужчина был убит и похоронен на окраине центрального кладбища города военнослужащими России 5 августа во время оккупации населенного пункта.

По данному факту следователи отдела полиции №1 Изюмского райуправления полиции открыли уголовное производство по части 2 статьи 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса. 29 сентября криминалисты и следственно-оперативная группа отдела полиции провели эксгумацию тела.

В ходе предварительного осмотра погибшего установлено, что умершим является мужчина в возрасте примерно 50 лет, среднего роста, одетый в красное нижнее белье и черную футболку. У мужчины обнаружены телесные повреждения, вероятно свидетельствующие о пытках. Для установления более точной причины смерти тело направлено в морг.

Напомним, что еще в первые дни после деоккупации от российских войск части Харьковской области правоохранители обнаружили на этих территориях по крайней мере 10 пыточных, в том числе в Изюме, Балаклее, а также в поселке Казачья Лопань на севере региона.