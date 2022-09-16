На Харьковщине нашли уже 10 пыточных оккупантов: среди пленников в Купянске оказались студенты из Шри-Ланки

Во время оккупации части Харьковской области российские военные удерживали в неволе, в частности, семерых граждан Шри-Ланки. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в ежедневном вечернем видеообращении.

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"Найдены пыточные, в которых издевались над мирными жителями оккупированных городов и поселков, помещения, в которых держали людей – даже иностранцев. В частности, семерых граждан Республики Шри-Ланка, студентов Купянского медицинского колледжа. Еще в марте их захватили российские солдаты и впоследствии. удерживали этих людей в подвале. Только теперь, после освобождения Харьковщины, эти люди были спасены, им оказывается надлежащая медицинская помощь", - сказал он.

Напомним, что ранее Служба безопасности Украины сообщила, что в Купянске оккупанты устроили незаконную тюрьму в здании райотдела полиции, где содержали около 400 человек.

Как сообщили в Национальной полиции, на деоккупированных территориях Харьковщины обнаружили 10 таких застенков. Об одном из таких мест – в здании полиции в Балаклее и возле него – ранее уже сообщалось отдельно. Как сообщил на брифинге глава ведомства Игорь Клименко, сразу шесть мест пыток россияне устроили в городе Изюм.

В отношении студентов из Шри-Ланки в полиции лишь отметили, что они есть "среди пострадавших от рук российских захватчиков, которые издевались над местным населением", без других подробностей.

По словам Клименко, полицейские уже установили, какие подразделения действовали в этих незаконных тюрьмах: в частности, это ОМОН из города Тольятти, ФСБ, военные так называемой "ЛНР" и подразделения Росгвардии.

Относительно места массового захоронения людей возле Изюма Зеленский отметил, что еще рано говорить об общем количестве похороненных, поскольку следственные действия продолжаются. По состоянию на данный момент установлено более 440 могил, продолжается эксгумация.

"Уже есть четкие доказательства пыток, издевательств над людьми… Более того, есть свидетельства, что российские солдаты, чьи позиции были неподалеку от этого места, стреляли по погребенным просто для развлечения. Мир должен на все это отреагировать. Россия повторила в Изюме то, что сделала в Буче. И мы сейчас только начали узнавать полную правду о том, что происходило в это время в Харьковской области", - сказал он.

Глава государства поприветствовал намерения структур ООН направить в это место у Изюма группу сотрудников, которые смогут "доложить всем в системе ООН о том, что делали террористы России".

"Мы обеспечим полный доступ журналистов к освобожденной территории и всем местам издевательств над людьми. Мы дадим такой доступ, который позволит сообщить миру, что рашизм должен быть осужден", - заявил Зеленский.

Клименко же сообщил, что характер телесных повреждений, обстоятельства и причины смерти хоронившихся с марта людей еще будут устанавливаться, и "это работа на многие недели".

В целом, по его словам, в Харьковскую направлено дополнительно более 1000 полицейских. На освобожденных территориях дополнительно развернуто 16 пунктов контроля и 21 блокпост, где несут службу сотрудники полиции, работает более 30 следственных групп. За последнюю неделю открыто 204 уголовных производства, связанных с военными преступлениями РФ.

В свою очередь, как сообщил начальник следственного управления Харьковского областного управления полиции Сергей Болвинов, в пятницу следователи раскопали и отвезли к экспертам 22 погибших гражданских граждан, а также всех 17 военнослужащих ВСУ из братской могилы в Изюме. По его словам, местные рассказали, что хоронили людей самостоятельно, после того как узнавали, что где-то кто-то погиб. Однако далеко не у всех жители Изюма могли установить ФИО, поэтому подписывали номерами, и задача полиции – установить, кто именно и как погиб.