ЕС шокирован новостями о массовом захоронении в Изюме, посол США в ужасе

Европейский союз глубоко потрясен обнаруженными украинскими властями массовыми захоронениями с более чем 440 телами в Изюме Харьковской области, недавно освобожденном от российских войск. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

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"Мы самым решительным образом осуждаем эти зверства. Агрессивная война России против Украины оставляет за собой кровавый и разрушительный след по всей Украине. Тысячи мирных жителей уже убиты, еще больше подвергнуто пыткам, преследованиям, сексуальным домогательствам, похищениям или насильственному перемещению", - сказано в нем.

По словам главы европейской дипломатии, это бесчеловечное поведение российских войск, полностью игнорирующих международное гуманитарное право и Женевские конвенции, должно быть немедленно прекращено.

"Россия, ее политическое руководство и все, кто причастен к продолжающимся нарушениям международного права и международного гуманитарного права в Украине, будут привлечены к ответственности. ЕС поддерживает все усилия в этом отношении", - подчеркнул он.

В свою очередь посол США в Украине Бриджет Бринк в своем Twitter также прокомментировала обнаружение захоронения в Изюме, подчеркнув, что это лишь укрепит решимость привлечь РФ к ответственности за ее преступления.

"Ужасающие новости о массовом захоронении в Изюме должны укрепить нашу коллективную решимость привлечь Россию к ответственности за ее злодеяния и поддержать Украину в ее усилиях по защите своей родины и освобождению своих граждан, ужасно страдающих от российских войск", - написала дипломат.

Напомним, что президент Владимир Зеленский анонсировал "страшную расплату" в связи с обнаружением захоронения в Изюме и призвал страны Европы и Америки, а также ООН учесть выявленный факт и признать Россию страной-спонсором терроризма.