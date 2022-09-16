В Купянске обнаружили незаконную тюрьму оккупантов в райотделе полиции (ВИДЕО)

Управление Службы безопасности Украины в Харьковской области в рамках документирования преступлений российско-оккупационных войск против мирного населения выявило место незаконного содержания граждан в освобожденном Купянске.

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Как говорится в сообщении спецслужбы, незаконная тюрьма была обустроена в райотделе полиции, где во время российского вторжения находился "руководящий центр" оккупационной администрации.

"Установлено, что в этих помещениях рашисты удерживали и издевались над местными жителями, которые отказывались с ними сотрудничать. Среди купянчан мало кто хотел помогать врагу, поэтому "тюрьма" была переполнена втрое: в камерах, рассчитанных на 140 человек, оккупанты одновременно держали более 400", - говорится в нем.

Отмечается, что поэтому незаконно заключенные граждане вынуждены были спать стоя, и такое поведение международными конвенциями признается как пытки и жестокие, бесчеловечные виды обращения и наказания. В настоящее время ведется расследование по статье 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).

Напомним также, что аналогичную тюрьму, как обнаружили украинские правоохранители, российские военные обустроили в деоккупированной ныне Балаклее в помещении полиции и в здании напротив. Сообщалось, что там пытали пленников, в том числе электрическим током.