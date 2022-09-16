В Куп’янську виявили незаконну в'язницю окупантів у райвідділку поліції (ВІДЕО)

Управління Служби безпеки України в Харківській області в рамках документування злочинів російсько-окупаційних військ проти мирного населення виявило місце незаконного утримували громадян у звільненому Куп’янську.

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Як ідеться у повідомленні спецслужби, незаконна в'язниця була облаштована у райвідділку поліції, де під час російського вторгнення знаходився "керівний центр" окупаційної адміністрації.

"Встановлено, що в цих приміщеннях рашисти утримували та знущалися з місцевих мешканців, які відмовлялися з ними співпрацювати. Серед куп'янчан мало хто хотів допомагати ворогу, тому "тюрма" була переповнена втричі: у камерах, розрахованих на 140 осіб, окупанти одночасно тримали понад 400", - сказано в ньому.

Зазначається, що через це незаконно ув'язнені громадяни змушені були спати стоячи, і таке поводження міжнародними конвенціями визнається як катування та жорстокі, нелюдські види поводження і покарання. Наразі ведеться розслідування за статтею 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни).

Нагадаємо також, що аналогічну в'язницю, як виявили українські правоохоронці, російські військові облаштували в деокупованій наразі Балаклії у приміщенні поліції та будівлі навпроти. Повідомлялося, що там катували бранців, зокрема електричним струмом.