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ЄС шокований новинами про масове поховання в Ізюмі, посол США вжахнулася
Європейський союз глибоко шокований виявленими українською владою масовими похованнями з більш ніж 440 тілами в Ізюмі Харківської області, який був нещодавно звільнений від російських військ. Про це йдеться у заяві верховного представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепа Борреля.
"Ми найрішучіше засуджуємо ці звірства. Агресивна війна Росії проти України залишає за собою кривавий і руйнівний слід по всій Україні. Тисячі мирних жителів уже вбиті, ще більше зазнали тортур, переслідувань, сексуальних домагань, викрадень або насильницького переміщення", - сказано в ньому.
За словами голови європейської дипломатії, ця нелюдська поведінка російських військ, які повністю ігнорують міжнародне гуманітарне право та Женевські конвенції, має бути негайно припинена.
"Росія, її політичне керівництво і всі, хто причетний до порушень міжнародного права та міжнародного гуманітарного права в Україні, будуть притягнуті до відповідальності. ЄС підтримує всі зусилля щодо цього", - підкреслив він.Підписуйтесь на наш Telegram канал
У свою чергу посол США в Україні Бріджет Брінк у своєму Twitter також прокоментувала виявлення поховання в Ізюмі, наголосивши, що це лише зміцнить рішучість притягнути РФ до відповідальності за її злочини.
"Жахливі новини про масове поховання в Ізюмі повинні зміцнити нашу колективну рішучість притягнути Росію до відповідальності за її злочини і підтримати Україну в її зусиллях щодо захисту своєї батьківщини та звільнення своїх громадян, які страшенно страждають від російських військ", - написала дипломат.
Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський анонсував "страшну відплату" у зв'язку з виявленням поховання в Ізюмі та закликав країни Європи та Америки, а також ООН врахувати виявлений факт та визнати Росію країною-спонсором тероризму.