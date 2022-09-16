В массовом захоронении в Изюме обнаружили 450 замученных тел, Зеленский анонсировал "страшное возмездие" (ФОТО)

На месте обнаруженного в деоккупированном Изюме Харьковской области массового захоронения обнаружили 450 тел. Об этом сообщил в Telegram-канале начальник областной военной администрации Олег Синегубов, побывавший с журналистами разных изданий на месте, где проходят следственные действия.

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"Масштабы совершенных оккупантами преступлений в Изюме - огромны. Это кровавый жестокий террор. Буча, Ирпень, Мариуполь... Изюм. Это геноцид украинского народа! 450 тел гражданских людей со следами насильственной смерти и пыток похоронили в лесополосе, но сейчас это изюмская трагичная реальность", – указал он.

Руководитель области отметил, что в пятницу правоохранители начали эксгумацию и опубликовал соответствующие фото. По его словам, на большинстве могил даже не указаны имена – есть только отметка с номером.

"Среди тел, эксгумированных сегодня, 99% - с признаками насильственной смерти. Есть несколько тел с завязанными за спиной руками, а один человек похоронен с веревкой на шее. Очевидно этих людей пытали и казнили. Также среди похороненных есть дети", – сообщил Синегубов.

Он добавил, что на месте работает около 200 правоохранителей и экспертов. Обнаруженные тела будут направлены на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы точно установить причину смерти.

"После установления лиц погибших все они будут похоронены с должным уважением. Каждая смерть будет расследована и станет доказательством военных преступлений России в международных судах", - подчеркнул глава ОВА.

Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official Фото: Telegram/synegubov Фото: Telegram/synegubov Фото: Telegram/synegubov Фото: hromadske Фото: hromadske Фото: hromadske Фото: hromadske Фото: hromadske Фото: hromadske Фото: hromadske Фото: hromadske Фото: hromadske

В свою очередь, президент Владимир Зеленский также прокомментировал в Telegram выявление таких масштабов захоронения, заявив, что "это должен видеть весь мир".

"Мир, в котором не должно быть жестокости и терроризма. Но все это есть. И имя этому – Россия. На месте массового захоронения в Изюме обнаружено более 400 тел. С признаками пыток, погибшие в результате ракетных обстрелов, дети, военные ВСУ. Россия оставляет после себя только смерть и страдания. Убийцы. Палачи. Лишенные всего человеческого. Не сбежите. Не скроетесь. Возмездие будет справедливо страшным. За каждого украинца, за каждую замученную душу", - написал он.

Глава государства по этому поводу также записал видеообращение с очередным призывом к другим государствам и ООН признать Россию государством-спонсором терроризма.

Напомним также, что это не единственное место на освобожденной недавно Харьковской области, где находят тела убитых местных жителей. В частности, в селе Зализничное также обнаружили по крайней мере несколько тел со следами пыток: об убийствах правоохранителям сообщили их односельчане.