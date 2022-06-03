Под Киевом продолжают находить тела застреленных во время российской оккупации: названо новое число жертв

Правоохранители по состоянию на 3 июня обнаружили тела уже 1314 местных жителей, убитых российскими военными во время частичной оккупации Киевской области. Об этом сообщил в эфире национального телемарафона начальник Главного управления полиции в регионе Андрей Небытов.

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"К сожалению, продолжаем находить страшные находки – наших сограждан, которые были замучены, застрелены, убиты армией РФ... На сегодняшний день уже имеем 1314 тел погибших. Это гражданские люди, которые не имели отношения к воинским формированиям, к силам ТРО. Большинство из них, согласно выводам экспертов, были убиты хладнокровно солдатами армии РФ именно из стрелкового оружия, то есть [погибли] не из-за минно-взрывных поражений", - сказал он.

В частности, 2 июня, по словам руководителя областной полиции, была проведена очередная эксгумация: вблизи поселка Бородянка было извлечено тело местного жителя 1982 года рождения.

"Он был застрелен снайпером при попытке взять продукты питания из их автомобиля. Потому что люди были заблокированы, есть было уже нечего, потому он пытался таким образом спасти себе жизнь, но был подло застрелен снайпером врага", - заявил Небытов.

По его словам, всего сейчас работает более 300 следственно-оперативных групп, которые фиксируют преступления армии РФ на территории Киевской области.

Кроме того полиция региона проводит оперативно-профилактические мероприятия, направленные на установление коллаборантов и людей, которые содействуют деятельности диверсионно-разведывательных групп, продолжается зачистка территории.

Небытов также сообщил, что полиция Киевской области зарегистрировала уже около 500 преступлений, связанных с мародерством. В 250 случаях уже предъявлены подозрения.

Напомним, что по данным полиции на 2 мая, в регионе было найдено 1202 погибших в результате российской оккупации гражданских лица. Подавляющее большинство жертв зафиксировано на территории Бучанского района, в частности в самой Буче, приобретшей из-за этого мировую известность.