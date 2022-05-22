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Возле Бучи обнаружили новые тела мирных жителей

Возле Бучи обнаружили новые тела мирных жителей
21 мая следователи и криминалисты провели эксгумацию тел двух жителей села Бузова

В селе Бузовая Бучанского района Киевской области обнаружили тела еще двух убитых оккупантами мирных жителей. Количество установленных жертв оккупантов на Киевщине приблизилось к 1300.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

"21 мая, следователи и криминалисты полиции Киевской области провели эксгумацию тел двух жителей села Бузовая. Мирные жители были убиты оккупантами во время боевых действий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новые обнаруженные жертвы оккупантов - это пожилая женщина, погибшая в собственном дворе в конце февраля, и ее 27-летний внук, убитый оккупантами в марте.

Родственники похоронили погибших на местном кладбище.

По состоянию на сегодняшний день полицейские уже обнаружили и осмотрели 1290 тел граждан, погибших во время боевых действий в Киевской области.

Правоохранители продолжают расследовать военные преступления российских оккупантов.

Отметим, 17 мая возле Макарова Бучанского района Киевской области полиция обнаружила тела трех убитых российскими оккупантами мирных жителей. Среди убитых – гражданин Чехии. 

Автор:
Светлана Манько