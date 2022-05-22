Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Категорія
Події
Дата публікації

Біля Бучі виявили нові тіла мирних жителів

Біля Бучі виявили нові тіла мирних жителів

У селі Бузова Бучанського району Київської області виявили тіла ще двох убитих окупантами мирних жителів. Кількість встановлених жертв окупантів на Київщині наблизилась до 1300.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.

"21 травня, слідчі та криміналісти поліції Київської області провели ексгумацію тіл двох мешканців села Бузова. Мирних мешканців було вбито окупантами під час бойових дій", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нові виявлені жертви окупантів - це жінка похилого віку, яка загинула у власному дворі наприкінці лютого, і її 27-річний онук, убитий окупантами в березні.

Родичі поховали загиблих на місцевому цвинтарі.

Станом на сьогоднішній день поліцейські вже виявили та оглянули 1290 тіл громадян, які загинули під час бойових дій у Київській області.

Правоохоронці продовжують розслідувати воєнні злочини російських окупантів.

Зазначимо, 17 травня біля Макарова Бучанського району Київської області поліція виявила тіла трьох убитих російськими окупантами мирних жителів. Серед убитих – громадянин Чехії.

Автор:
Світлана Манько