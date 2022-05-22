Біля Бучі виявили нові тіла мирних жителів

У селі Бузова Бучанського району Київської області виявили тіла ще двох убитих окупантами мирних жителів. Кількість встановлених жертв окупантів на Київщині наблизилась до 1300.

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Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.

"21 травня, слідчі та криміналісти поліції Київської області провели ексгумацію тіл двох мешканців села Бузова. Мирних мешканців було вбито окупантами під час бойових дій", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нові виявлені жертви окупантів - це жінка похилого віку, яка загинула у власному дворі наприкінці лютого, і її 27-річний онук, убитий окупантами в березні.

Родичі поховали загиблих на місцевому цвинтарі.

Станом на сьогоднішній день поліцейські вже виявили та оглянули 1290 тіл громадян, які загинули під час бойових дій у Київській області.

Правоохоронці продовжують розслідувати воєнні злочини російських окупантів.

Зазначимо, 17 травня біля Макарова Бучанського району Київської області поліція виявила тіла трьох убитих російськими окупантами мирних жителів. Серед убитих – громадянин Чехії.