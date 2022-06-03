Під Києвом продовжують знаходити тіла застрелених під час російської окупації: названо нову кількість жертв

Правоохоронці станом на 3 червня виявили тіла вже 1314 місцевих мешканців, убитих російськими військовими під час часткової окупації Київської області. Про це повідомив в ефірі національного телемарафону начальник Головного управління поліції у регіоні Андрій Небитов.

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"На жаль, продовжуємо знаходити страшні знахідки – наших співгромадян, які були закатовані, застрелені, убиті армією РФ... На сьогоднішній день вже маємо 1314 тіл загиблих. Це цивільні люди, які не мали стосунку до військових формувань, до сил ТРО. Більшість з них, згідно з висновками експертів, було вбито холоднокровно солдатами армії РФ саме зі стрілецької зброї, тобто [загинули] не через мінно-вибухові ураження", - сказав він.

Зокрема, 2 червня, за словами керівника обласної поліції, було проведено чергову ексгумацію: поблизу селища Бородянка було виявлено тіло місцевого жителя 1982 року народження.

"Він був застрелений снайпером при спробі взяти продукти харчування з їхнього автомобіля. Тому що люди були заблоковані, їсти було вже нічого, тому він намагався врятувати собі життя, але був підступно застрелений снайпером ворога", - заявив Небитов.

За його словами, загалом зараз працює понад 300 слідчо-оперативних груп, які фіксують злочини армії РФ на території Київської області.

Крім того, поліція регіону проводить оперативно-профілактичні заходи, спрямовані на встановлення колаборантів та людей, які сприяють діяльності диверсійно-розвідувальних груп; триває зачистка території.

Небитов також повідомив, що поліція Київської області зареєструвала вже близько 500 злочинів, пов'язаних із мародерством. У 250 випадках вже висунуто підозри.

Нагадаємо, що за даними поліції на 2 травня, у регіоні було знайдено 1202 загиблих внаслідок російської окупації цивільних осіб. Переважна більшість жертв зафіксована на території Бучанського району, зокрема в самій Бучі, яка через це стала всесвітньо відомою.