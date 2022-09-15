В Изюме нашли массовое захоронение людей: Зеленский прокомментировал (ФОТО)

В Изюме Харьковской области найдено массовое захоронение людей. О таком факте с соответствующими фото сообщает ряд СМИ, также это уже прокомментировал в очередном видеообращении президент Владимир Зеленский.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

По его словам, необходимые процессуальные действия на месте уже начались, но больше информации – четкой и проверенной – должно быть 16 сентября. Отметим, что местная прокуратура или полиция пока официально об этом не сообщают.

"Завтра же в Изюме будут журналисты – украинские и международные. Мы хотим, чтобы мир знал, что реально происходит и к чему привела российская оккупация. Буча, Мариуполь, теперь, к сожалению, Изюм... Россия повсюду оставляет после себя смерть. И должна за это отвечать. Мир должен привлечь Россию к реальной ответственности за эту войну. Сделаем все для этого", - заявил Зеленский.

Как указывает, в частности, издание "Новинарня", указанное захоронение было найдено в лесу вблизи городского кладбища в Изюме.

Сообщается, что поисковая группа тщательно обследует захоронения. Среди надписей на крестах есть и указывающие на принадлежность погибших к рядам Вооруженных сил Украины. Эти могилы огородили маркированными лентами, обозначая для будущей эксгумации.

Как отмечает "Радио Свобода", неизвестно точное количество лиц, которые захоронены в братской могиле лиц, обозначенных как украинские военные. Также неизвестно, кто похоронен в соседних могилах. Указано, что захоронение найдено возле кладбища, где во время оккупации хоронили людей, погибших от обстрелов или умерших естественной смертью. В настоящее время продолжается разминирование территории.

Напомним также, что в освобожденном от российских оккупантов селе Зализничное Харьковской области обнаружили четыре тела мирных жителей со следами пыток. Об убийствах односельчан правоохранителям сообщили местные жители.