СБУ задержала 16 коллаборантов в Харьковской области после деоккупации

В рамках проведения стабилизационных мероприятий в последние дни после деоккупации Харьковской области Служба безопасности Украины проверила 7 тысяч человек. В результате СБУ установила местонахождение и задержала 16 местных коллаборантов.

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Об этом 15 сентября сообщила пресс-служба СБУ.

Тринадцати из них сообщили о подозрениях в совершении преступлений и одиннадцати избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

В ходе стабилизационных мероприятий сотрудники спецслужбы получили полные списки с учредительными данными представителей бывшей оккупационной администрации и сотрудничавших с ними лиц в деоккупированных населенных пунктах Харьковской области.

СБУ обнаружила также реестры "налоговой службы", в которые оккупанты вносили все коммерческие структуры и их руководителей, финансировавших войну против Украины через уплату так называемых "налогов" в бюджет России.

Россияне, убегая от ВСУ в Харьковской области, покинули "кассу" с российскими банкнотами более чем на 21 млн руб и документальные материалы с доказательствами преступных действий России.

В рамках уголовных производств, начатых за государственную измену, совершенное в условиях военного положения и коллаборационную деятельность, продолжаются досудебные расследования.

В настоящее время на деоккупированной территории востока Служба безопасности продолжает комплексные меры по выявлению и привлечению к ответственности всех участников оккупационных группировок и их приспешников.

Напомним, после освобождения Вооруженными силами Украины города Балаклея Харьковской области, работники Государственного бюро расследования также начали в населенном пункте фильтрационные мероприятия и следственные действия. Впоследствии ДБР задержало начальника оккупационной "полиции" города.