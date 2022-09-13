В МинВОТ анонсировали осуждение оккупационных учителей из РФ как военных преступников

Вице-премьер-министр – министр по реинреинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук подчеркивает необходимость осуждения учителей из России, приехавших преподавать на оккупированные ею территории Украины, в качестве военных преступников.

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Как сообщает пресс-служба ведомства, она отметила, что задержание коллаборантов и российских граждан является логическим продолжением освобождения оккупированных территорий Украины.

Так, в Харьковской области, по словам чиновницы, на днях задержали учителей из РФ, преподававших в украинских школах по российской образовательной программе: отступая, российские войска просто бросили их, что в Минреинтеграции характеризуют как "типичное поведение захватчиков и их приспешников".

"На территории нашего государства сейчас находятся российские граждане, которые незаконно приехали на временно оккупированные территории и проводили там незаконную деятельность. Мы много раз предупреждали, что это преступление, однако они не прислушались. Они не граждане Украины, чтобы судить их за коллаборационизм", – отметила Верещук.

Она указала, что нарушение Женевских конвенций, в частности об обучении детей на оккупированных территориях в привычных им культурных традициях и на их языке, является нарушением законов войны, за что предусмотрена отдельная ответственность.

Министр подчеркнула, что российских учителей не будут рассматривать как пленных для обмена, поскольку они не являются комбатантами, и заверила, что такие российские граждане, которые еще остаются в Украине, точно будут наказаны, если не покинут территорию государства немедленно.

В Минреинтеграции подчеркивают, что правоохранительные органы Украины фиксируют все преступления против украинского народа, все причастные к противоправным действиям должны помнить, что обязательно предстанут перед судом и будут нести ответственность.

Отметим, что данное заявление, сделанное Верещук в СМИ еще накануне вечером, прессслужба МинТОТ распространила лишь сутки спустя, и за это время его уже успели прокомментировать в Министерстве просвещения России.

Там заявили, что заявления о том, что российские учителя привлечены к ответственности в Харьковской области и им грозит тюремный срок, "не соответствуют действительности", а все отправившиеся преподавать на оккупированные территории учителя сейчас находятся "там, где ситуацию контролируют российские военные и военные Донецкой и Луганской народных республик.

Как заявил глава ведомства, Сергей Кравцов, "российское образование не имеет границ". При этом он добавил, что с 1 сентября в Харьковской области в очном режиме начали работать около 90 школ, и там якобы "работают местные педагоги".

Напомним, что статья 438 Уголовного кодекса Украины предусматривает за нарушение законов и обычаев войны наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до двенадцати лет.