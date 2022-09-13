В МінТОТ анонсували засудження окупаційних вчителів з РФ як воєнних злочинців

Віцепрем’єр-міністр - міністр з реінреінтеграції окупованих територій Ірина Верещук підкреслює необхідність засудження вчителів з Росії, що приїхали викладати на окуповані нею території України, як воєнних злочинців.

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Як повідомляє пресслужба відомства, вона зазначила, що затримання колаборантів і російських громадян є логічним продовженням звільнення окупованих до цього територій України.

Так, у Харківській області, за словами чиновниці, днями затримали вчителів з РФ, які викладали в українських школах за російською освітньою програмою: відступаючи, російські війська просто покинули їх, що в Мінреінтеграції характеризують як "типову поведінку загарбників і їхніх поплічників".

"На території нашої держави зараз перебувають російські громадяни, які незаконно приїхали на тимчасово окуповані території й проводили там незаконну діяльність. Ми багато разів попереджали, що це є злочином, однак вони не дослухалися. Вони не громадяни України, щоб судити їх за колабораціонізм", - зазначила Верещук.

Вона вказала, що порушення Женевських конвенцій, зокрема щодо навчання дітей на окупованих територіях у звичних їм культурних традиціях і їхньою мовою, є порушенням законів війни, за що передбачено окрему відповідальність.

Міністерка наголосила, що російських вчителів не розглядатимуть як полонених для обміну, оскільки вони не є комбатантами, та запевнила, що такі російські громадяни, що ще залищаються в Україні, точно будуть покарані, якщо не залишать територію держави негайно.

В Мінреінтеграції підкреслюють, що правоохоронні органи України фіксують всі злочини проти українського народу, усі причетні до протиправних дій мають пам’ятати, що обов’язково постануть перед судом і нестимуть відповідальність.

Зазначимо, що заяву, зроблену Верещук у ЗМІ ще напередодні ввечері, пресслужба МінТОТ розповсюдила лише добу потому, і за цей час її вже встигли прокоментувати у Міністерстві просвіти Росії.

Там заявили, що заяви про те, що російські вчителі притягнуті до відповідальності у Харківській області та їм загрожує тюремний термін, "не відповідають дійсності", а усі вчитері, які відправилися викладати на окуповані території, зараз знаходяться "там, де ситуацію контролюють російські військові та військові Донецької та Луганської народних республік".

Як заявив очільник відомства, Сергій Кравцов, "російська освіта не має кордонів". При цьому він додав, що з 1 вересня у Харківській області у очному режимі почали працювати близько 90 шкіл, і там нібито "працюють місцеві педагоги".

Нагадаємо, що стаття 438 Кримінального кодексу України передбачає за порушення законів та звичаїв війни покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.