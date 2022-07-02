Маріупольських вчителів відправляють на "атестацію" до Росії

Маріупольських вчителів окупанти відправляють до Москви проходити атестацію, а випускників змушують вступати до російських вишів.

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Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Всіх маріупольських вчителів відряджають на атестацію до Росії. Достеменно відомо про Москву. Без атестації на знання вигаданої історії Росії та пропаганди російською до роботи з вересня допускати не будуть. Викорінення України - постійна мета росіян у дії", - зазначив Андрющенко.

Він наголосив, що діє неофіційна заборона на виїзд педагогів з Маріуполя, оскільки у місті брак кадрів, які бажають долучитися до "викрадення майбутнього у дітей".

"Вчора сотень маріупольських дітей позбавили майбутнього атестатами від неіснуючого сателіту Росії. Одночасно пропонуючи "пільговий вступ" до вузів у Росії. Щоправда, не в столицях, а переважно в дупі світу", - зазначив Андрющенко.

Він нагадав, що через вихід Росії з Болонської системи, випускники російських університетів отримують диплом, який визнано лише Росією, її сателітами та якоюсь Сирією.

"Це відібрати майбутнє назавжди. Тому маріупольські батьки, не робіть цього. Українська та світова освіта чекає на ваших дітей. Не вбивайте їхнє майбутнє", - зазначив Андрющенко.

Нагадаємо, раніше Андрющенко повідомив, що російські окупанти планують 11 вересня провести так званий референдум про приєднання Донецької області до країни-агресора Росії.