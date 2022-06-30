Маріуполь наступної зими залишиться без опалення, - радник мера

Окупований Маріуполь наступної зими через неможливість реконструкції котельних або підключення газу залишиться без опалення. Маріупольців чекає найгірша зима за всі часи існування міста.

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Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

Зазначається, що причиною відсутності тепла у будинках є неможливість реконструкції котельних або підключення газу.

"Централізоване опалення в Маріуполі відновлено не буде. Через неможливість реконструкції котельних або підключення газу. Підключення газопостачання навіть у приватні будинки не буде", - йдеться у повідомленні.

Андрющенко додав, що маріупольців чекає найгірша зима за всі часи існування міста.

"Маріупольцям готують приміщення шкіл та дитячих садочків (актові та спортивні зали). Будуть встановлені двоповерхові ліжка та обігрів тепловими пушками. Гаряче харчування, польові кухні або місця для приготування їжі не на вулиці облаштовувати не планують", - додав радник мера.

Нагадаємо, опалювальний сезон в Україні розпочнуть вчасно, а тарифи на тепло не змінюватимуться. Однак у будинках та квартирах буде холодніше. Голова Мінрегіону Олексій Чернишов наголосив, що українці мають відвикнути жити взимку з відчиненими вікнами та обігрівати вулицю.

Водночас США пообіцяли допомогти Україні пройти наступний опалювальний сезон.