США допоможуть Україні пройти наступний опалювальний сезон, - Міненерго

Міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом США в Україні Бріджит Брінк. Серед іншого, сторони обговорили ситуацію в енергосекторі України, збільшення поставок ядерного палива.

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Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики України.

Зазначається, що Україна налаштована на зміцненні співпраці з американською компанією Westinghouse, в тому числі й збільшення поставок ядерного палива, що дозволить повністю відмовитися від російськихядернихзбірокнаукраїнськихАЕС, атакожпобудовуновихблоківзаамериканськоютехнологією.

За словами міністра, країна зазнала нищівних збитків, які несе український енергосектор внаслідок дій окупантів, проте маєдостатній резерв не лише для забезпечення внутрішнього попиту на електроенергіб, а також і для експорту до країнЄвропи.

Водночас Бріджит Брінкнаголосила на підтримці з боку США у підготовці України до наступногоопалювального сезону.

Окрему увагу Герман Галущенко і Бріджит Брінк приділили крокам, які здійснює Міненерго і уряд для деолігархізації енергетичного сектору, питанням корпоративного управління компаній енергосектору, а також детально обговорили план проходження наступного опалювального сезону.

Ще на початку червня голова комітету Верховної Ради з енергетики Андрій Герус заявив, що через війну в Україні, майбутній опалювальний сезон може стати найважчим для країни за останні десятки років, проте українська влада та профільні підприємства вже працюють над забезпеченням потреб енергетичної галузі майбутньої зими.

Нагадаємо, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що російські загарбники не планують опалювати будинки в окупованому Маріуполі взимку.