Окупанти залишать Маріуполь взимку без опалення, - радник мера

Російські загарбники не планують опалювати будинки в окупованому Маріуполі взимку. Про це у своєму телеграм-каналі написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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"Озвучено плани на опалення взимку. Його не буде, але будуть встановлені намети обігріву. Як у наметах збираюся обігріти понад 130 тис. людей – скоріше відповідь, ніж питання", - написав Адрющенко.

За його словами, окупанти також не планують опалювати школи у зимовий період. Тож замість літніх канікул на окупованих територіях будуть довгі зимові канікули.

Нагадаємо, після захоплення Маріуполя російськими військами у місті гострий дефіцит продуктів харчування та води. Окупанти змушують мешканців міста працювати за воду.

Крім того, в місті зберігається складна епідеміологічна ситуація і є ризики спалаху епідемії холери.