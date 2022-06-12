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Окупанти залишать Маріуполь взимку без опалення, - радник мера
Російські загарбники не планують опалювати будинки в окупованому Маріуполі взимку. Про це у своєму телеграм-каналі написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Озвучено плани на опалення взимку. Його не буде, але будуть встановлені намети обігріву. Як у наметах збираюся обігріти понад 130 тис. людей – скоріше відповідь, ніж питання", - написав Адрющенко.
За його словами, окупанти також не планують опалювати школи у зимовий період. Тож замість літніх канікул на окупованих територіях будуть довгі зимові канікули.
Нагадаємо, після захоплення Маріуполя російськими військами у місті гострий дефіцит продуктів харчування та води. Окупанти змушують мешканців міста працювати за воду.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Крім того, в місті зберігається складна епідеміологічна ситуація і є ризики спалаху епідемії холери.