Оккупанты оставят Мариуполь зимой без отопления, - советник мера

Российские захватчики не планируют отапливать дома в оккупированном Мариуполе зимой. Об этом в своем телеграм-канале написал советник мера Мариуполя Петр Андрющенко.

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"Озвучены планы на отопление зимой. Его не будет, но будут установлены палатки обогрева. Как в палатках собираюсь обогреть более 130 тыс. человек – скорее ответ, чем вопрос", — написал Адрющенко.

По его словам, оккупанты также не планируют отапливать школы в зимний период. Поэтому вместо летних каникул на оккупированных территориях будут длинные зимние каникулы.

Напомним, после захвата Мариуполя российскими войсками в городе острый дефицит продуктов питания и воды. Оккупанты заставляют жителей города работать за воду.

Кроме того в городе сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация и есть риски вспышки эпидемии холеры.