Оккупанты заставляют жителей Мариуполя работать за воду

Российские военные заставляют жителей Мариуполя работать за воду. Об этом сообщает мер Мариуполя Вадим Бойченко.

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"Жители, которые до сих пор остаются в городе, жалуются на острую нехватку воды и еды. В нескольких точках города установлены емкости с питьевой водой. Но доступ к ней предоставляется после отбытия трудовой повинности. В основном люди привлекают к расчистке города от мусора, завалов и трупов", — сказано в сообщении.

Согласно ему, с марта в Мариуполе нет централизованного водоснабжения, света и газа. Стабильное продовольственное обеспечение горожан до сих пор не налажено.

Напомним, в оккупированном Мариуполе вода размывает могилы во дворах жилых домов, что может привести к эпидемической проблеме. Оккупационные власти пытаются подсоединить дома к водоснабжению, но вода непригодна для употребления.

Также в городе недостаточно еды, не хватает питьевой воды, энергоснабжения, условий для лечения людей и лекарств. А к этому прилагается другая очень важная составляющая, уже имеющая признаки большой проблемы - эпидемическая и инфекционная. В частности, с начала оккупации города, погибли уже не менее 22 тысяч человек.