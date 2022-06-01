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Категория
Общество
Дата публикации

Оккупанты заставляют жителей Мариуполя работать за воду

Оккупанты заставляют жителей Мариуполя работать за воду

Российские военные заставляют жителей Мариуполя работать за воду. Об этом сообщает мер Мариуполя Вадим Бойченко.

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"Жители, которые до сих пор остаются в городе, жалуются на острую нехватку воды и еды. В нескольких точках города установлены емкости с питьевой водой. Но доступ к ней предоставляется после отбытия трудовой повинности. В основном люди привлекают к расчистке города от мусора, завалов и трупов", — сказано в сообщении.

Согласно ему, с марта в Мариуполе нет централизованного водоснабжения, света и газа. Стабильное продовольственное обеспечение горожан до сих пор не налажено.

Напомним, в оккупированном Мариуполе вода размывает могилы во дворах жилых домов, что может привести к эпидемической проблеме. Оккупационные власти пытаются подсоединить дома к водоснабжению, но вода непригодна для употребления.

Также в городе недостаточно еды, не хватает питьевой воды, энергоснабжения, условий для лечения людей и лекарств. А к этому прилагается другая очень важная составляющая, уже имеющая признаки большой проблемы - эпидемическая и инфекционная. В частности, с начала оккупации города, погибли уже не менее 22 тысяч человек.

Автор:
Степан Крьока