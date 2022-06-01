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Оккупанты заставляют жителей Мариуполя работать за воду
Российские военные заставляют жителей Мариуполя работать за воду. Об этом сообщает мер Мариуполя Вадим Бойченко.
"Жители, которые до сих пор остаются в городе, жалуются на острую нехватку воды и еды. В нескольких точках города установлены емкости с питьевой водой. Но доступ к ней предоставляется после отбытия трудовой повинности. В основном люди привлекают к расчистке города от мусора, завалов и трупов", — сказано в сообщении.
Согласно ему, с марта в Мариуполе нет централизованного водоснабжения, света и газа. Стабильное продовольственное обеспечение горожан до сих пор не налажено.
Напомним, в оккупированном Мариуполе вода размывает могилы во дворах жилых домов, что может привести к эпидемической проблеме. Оккупационные власти пытаются подсоединить дома к водоснабжению, но вода непригодна для употребления.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также в городе недостаточно еды, не хватает питьевой воды, энергоснабжения, условий для лечения людей и лекарств. А к этому прилагается другая очень важная составляющая, уже имеющая признаки большой проблемы - эпидемическая и инфекционная. В частности, с начала оккупации города, погибли уже не менее 22 тысяч человек.