Окупанти примушують жителів Маріуполя працювати за воду

Російські військові змушують мешканців Маріуполя працювати за воду. Про це повідомляє мер Маріуполя Вадим Бойченко.

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"Мешканці, які досі залишаються у місті, скаржаться на гостру нестачу води та їжі. У кількох точках міста встановлено ємності з питною водою. Але доступ до неї надається після відбуття трудової повинності. Здебільшого люди залучають до розчищення міста від сміття, завалів і трупів", - сказано у повідомленні.

Згідно з ним, з березня в Маріуполі немає централізованого водопостачання, світла та газу. Стабільне продовольче забезпечення городян досі не налагоджено.

Нагадаємо, в окупованому Маріуполі вода розмиває могили у дворах житлових будинків, що може призвести до епідемічної проблеми. Окупаційна влада намагається приєднати будинки до водопостачання, але вода непридатна для вживання.

Також у місті недостатньо їжі, не вистачає питної води, енергопостачання, умов лікування людей та ліків. А до цього додається інша дуже важлива складова, яка вже має ознаки великої проблеми – епідемічна та інфекційна. Зокрема, з початку окупації міста загинуло вже не менше 22 тисяч людей.