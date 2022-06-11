В Мариуполе россияне готовят к запуску "инфекционку" из-за угрозы распространения холеры, - советник мэра

Российские оккупанты в Мариуполе, несмотря на публичное отрицание угрозы распространения холеры, в срочном порядке готовят к запуску инфекционное отделение в больнице скорой помощи.

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Об этом сообщил советник городского главы Петр Андрющенко.

По его словам, уже почти готово четыре бокса для изоляции больных.

"Инфекционное отделение будет открыто на базе ковидного отделения, которое во время уличных боев в Мариуполе использовалось оккупантами для хранения около 600 тел погибших. Отделение смерти", - говорится в сообщении.

Петр Андрющенко подчеркнул, что инфекционное отделение возглавляет приехавший из Сибири россиянин с приключением "медицинское сафари" для получения уникального опыта.

"Такое воплощение "Записки юного врача" Булгакова на костях мариупольцев", - отметил советник мэра.

"Очередь на получение разрешения на захоронение близких составляет до 10 дней. Летом. Это время мариупольцы должны хранить тело или дома, или на улице в импровизированных моргах. Последствия понятны всем", – добавил он.

Стоит отметить, что еще 18 мая мэр Мариуполя сообщал о размывании могил во дворах жилых домов, что может привести к эпидемической проблеме.

Уже 6 июня оккупанты решили закрыть город и готовятся принимать больных холерой военных. В британской разведке также сообщили о большом риске вспышки холеры. Единичные случаи заболевания в городе фиксируются уже с мая.