Разведка Британии предупреждает о вспышке холеры в Мариуполе

В оккупированном страной-агрессором РФ Мариуполе существует риск крупной вспышки холеры. Единичные случаи заболевания в городе фиксируются уже с мая.

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Об этом сообщает разведка Британии.

Отмечается, что на оккупированных территориях Украины существуют проблемы с доступом к питьевой воде и телефонной связи и интернет-услугам.

В Херсоне ощущается острая нехватка лекарств, а в Мариуполе существует риск крупной вспышки холеры. Единичные случаи холеры регистрировались в городе с мая.

"Украина пережила крупную эпидемию холеры в 1995 году, с тех пор были небольшие вспышки, особенно на побережье Азовского моря, включая Мариуполь", - говорится в сообщении ведомства.

Разведка Британии сообщает, что медицинские службы в Мариуполе, вероятно, уже близки к коллапсу, а крупная вспышка холеры в еще больше усугубит ситуацию.

Отметим, о медицинском коллапсе в Мариуполе ранее сообщал и советник городского главы Петр Андрющенко. Вернуться к медицинской работе оккупанты уговаривают пенсионеров старше 80 лет.

Также он сообщил, что в российском Ростове-на-Дону уже готовятся принимать военных РФ из оккупированного приазовского города, которые могут пострадать из-за эпидемии холеры в нем.