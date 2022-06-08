Медицинский коллапс в Мариуполе: пенсионеров старше 80 лет "уговаривают" вернуться к медработе

В Мариуполе происходит медицинский коллапс из-за нехватки врачей. Вернуться к медицинской работе уговаривают пенсионеров старше 80 лет.

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Об этом сообщил советник городского главы Петр Андрющенко.

Он отметил, что, несмотря на красивые картинки от российских пропагандистов, в городе катастрофически не хватает врачей.

"Уже начали "уговаривать" вернуться к работе пенсионеров 80+. Речь идет даже о банальных терапевтах, не говоря об отсутствии узких специалистов. Мариупольцам предлагают "подождать" или ехать в Донецк. Самостоятельно", - проинформировал Андрющенко.

Также советник мэра обнародовал список врачей Мариупольской больницы №3. Сейчас там принимают только пять врачей. В то же время в Центральном и Приморском районах, которые данное медучреждение обслуживает, на данный момент проживают не менее 70 тысяч человек.

"Поэтому до бесконечности можно говорить, что в городе нет угрозы эпидемии, что жизнь улучшилась. Но табло говорит об обратном. В таком состоянии медицины любая инфекционная болезнь превращается в смертельную эпидемию", - подчеркнул он.

Напомним, в Мариуполе оккупанты 1 июня возобновили водоснабжение во всех районах города. Однако очень много воды вытекает на улицы, образуя огромные лужи, в которых моются люди, что чревато распространением инфекций из-за высокой температуры.

Также Петр Андрющенко заявляет, что в Ростове-на-Дону уже готовятся принимать военныех РФ из оккупированного приазовского города, которые могут пострадать из-за эпидемии холеры.