Медичний колапс у Маріуполі: пенсіонерів старше 80 років "вмовляють" повернутися до медпраці

У Маріуполі відбувається медичний колапс через брак лікарів. Повернутися до медичної праці вмовляють пенсіонерів старше 80 років.

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Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

Він наголосив, що попри красиві картинки від російських пропагандистів, у місті катастрофічно не вистачає лікарів.

"Вже почали "вмовляти" повернутись до роботи пенсіонерів 80+. Мова йде навіть про банальних терапевтів, не кажучи про відсутність вузьких спеціалістів. Маріупольцям пропонують "почекати" або їхати в Донецьк. Самостійно", - поінформував Андрющенко.

Також радник мера оприлюднив список лікарів Маріупольської лікарні №3. Наразі там приймають лише п'ять лікарів. Водночас у Центральному та Приморському районах, які даний медзаклад обслуговує, наразі проживають не менше 70 тисяч осіб.

"Тому до нескінченності можна казати, що в місті немає загрози епідемії, що життя покращилось. Але табло каже про зворотнє. В такому стані медицини будь-яка інфекційна хвороба перетворюється на смертельну епідемію", - підкреслив він.

Нагадаємо, у Маріуполі окупанти 1 червня відновили водопостачання у всіх районах міста. Проте дуже багато води витікає на вулиці, утворюючи величезні калюжі, у яких миються люди, що загрожує розповсюдженню інфекцій через високу температуру.

Також Петро Андрющенко заявляє, що у Ростові-на-Дону вже готуються приймати військових РФ з окупованого приазовського міста, які можуть постраждати через епідемію холери у ньому.