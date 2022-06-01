Окупанти відновили у Маріуполі водопостачання, але загроза розповсюдження інфекцій залишається, - радник мера

У Маріуполі російські окупанти відновили водопостачання у всіх районах міста. Проте дуже багато води витікає на вулиці, утворюючи величезні калюжі, у яких миються люди, що загрожує розповсюдженню інфекцій через високу температуру.

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Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

"Окупанти знов увімкнули воду. Тепер по всіх районах. Частково вона з’явилась в кранах. Але здебільше - на вулицях. Тепер у маріупольців нова розвага на літо. Замість купання у фонтанах - просто купатись на вулицях", - наголосив Андрющенко.

За його словами, в таку спеку, яка нині триває у місті, епідемія через експерименти вже стала реальністю.

"Ми бачимо підтвердження не тільки за рівнем смертності, але й за іншими непрямими наслідками. На жаль, за відсутності доступу та можливості евакуювати маріупольців всі вони під загрозою", - додав радник мера.

Нагадаємо, жителі Маріуполя через відсутність водопостачання внаслідок військової агресії російської армії облаштовують у місті імпровізовані колодязі, де можуть знайти воду, проте вона непридатна для вживання.

Згодом окупанти у Маріуполі через невдалу спробу відновити водопостачання встановили по місту мобільні душові намети.