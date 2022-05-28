Росіяни в окупованому Маріуполі встановили мобільні душові намети, - радник мера

У Маріуполі окупанти через невдалу спробу відновити водопостачання встановили по місту мобільні душові намети.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

"Окупанти нарешті зрозуміли, що з водопостачанням не вийшло, встановили по місту мобільні душові намети. Так Маріуполь стає самим мобільним містом при Росії - мобільні крематорії, мобільні зомбімобілі, мобільні душові. Мобільність Росії - нищення та мародерство", - наголосив радник мера.

Нагадаємо, в окупованому Маріуполі вода розмиває могили у дворах житлових будинків, що може призвести до епідемічної проблеми. Окупаційна влада намагається під’єднати будинки до водопостачання, але вода є непридатною для вживання.

Також у місті недостатньо їжі, бракує питної води, енергопостачання, умов для лікування людей та ліків. А до цього додається інша дуже важлива складова, яка вже має ознаки великої проблеми - епідемічна та інфекційна. Зокрема, з початку окупації міста, загинуло вже щонайменше 22 тисячі людей.