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Росіяни в окупованому Маріуполі встановили мобільні душові намети, - радник мера
У Маріуполі окупанти через невдалу спробу відновити водопостачання встановили по місту мобільні душові намети.
Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.
"Окупанти нарешті зрозуміли, що з водопостачанням не вийшло, встановили по місту мобільні душові намети. Так Маріуполь стає самим мобільним містом при Росії - мобільні крематорії, мобільні зомбімобілі, мобільні душові. Мобільність Росії - нищення та мародерство", - наголосив радник мера.
Нагадаємо, в окупованому Маріуполі вода розмиває могили у дворах житлових будинків, що може призвести до епідемічної проблеми. Окупаційна влада намагається під’єднати будинки до водопостачання, але вода є непридатною для вживання.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Також у місті недостатньо їжі, бракує питної води, енергопостачання, умов для лікування людей та ліків. А до цього додається інша дуже важлива складова, яка вже має ознаки великої проблеми - епідемічна та інфекційна. Зокрема, з початку окупації міста, загинуло вже щонайменше 22 тисячі людей.