Россияне в оккупированном Мариуполе установили мобильные душевые палатки, - советник мэра

В Мариуполе оккупанты из-за неудачной попытки возобновить водоснабжение установили по городу мобильные душевые палатки.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.

"Оккупанты наконец-то поняли, что с водоснабжением не получилось, установили по городу мобильные душевые палатки. Так Мариуполь становится самым мобильным городом при России – мобильные крематории, мобильные зомбимобили, мобильные душевые. Мобильность России – уничтожение и мародерство", - подчеркнул советник мэра.

Напомним, в оккупированном Мариуполе вода размывает могилы во дворах жилых домов, что может привести к эпидемической проблеме. Оккупационные власти пытаются подсоединить дома к водоснабжению, но вода непригодна для употребления.

Также в городе недостаточно еды, не хватает питьевой воды, энергоснабжения, условий для лечения людей и лекарств. А к этому прилагается другая очень важная составляющая, уже имеющая признаки большой проблемы - эпидемическая и инфекционная. В частности, с начала оккупации города, погибли уже не менее 22 тысяч человек.