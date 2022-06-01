Оккупанты возобновили в Мариуполе водоснабжение, но угроза распространения инфекций сохраняется, - советник мэра

В Мариуполе российские оккупанты возобновили водоснабжение во всех районах города. Однако очень много воды вытекает на улицы, образуя огромные лужи, в которых моются люди, что чревато распространением инфекций из-за высокой температуры.

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Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.

"Оккупанты снова включили воду. Теперь по всем районам. Частично она появилась в кранах. Но большая часть - на улицах. Теперь у мариупольцев новое развлечение на лето. Вместо купания в фонтанах - просто купаться на улицах", - написал Андрющенко.

По его словам, в такую жару, которая сейчас наблюдается в городе, эпидемия из-за экспериментов уже стала реальностью.

"Мы видим подтверждение не только по уровню смертности, но и по другим косвенным последствиям. К сожалению, при отсутствии доступа и возможности эвакуировать мариупольцев все они под угрозой", - добавил советник мэра.

Напомним, жители Мариуполя из-за отсутствия водоснабжения в результате военной агрессии российской армии обустраивают в городе импровизированные колодцы, где могут найти воду, однако она непригодна для употребления.

Впоследствии оккупанты в Мариуполе из-за неудачной попытки возобновить водоснабжение установили по городу мобильные душевые палатки.