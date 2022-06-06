Епідемія холери в Маріуполі: Росія зачиняє місто і готується приймати хворих військових - радник мера

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявляє, що у російському Ростові-на-Дону вже готуються приймати військових РФ з окупованого приазовського міста, які можуть постраждати через епідемію холери у ньому. Про це він сказав в ефірі національного телемарафону.

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"Ми спостерігаємо, як місто зачиняється. Крім того, почала надходити інформація, що російська сторона у Ростові-на-Дону підготувала вже окремі інфекційні відділення, де вони готуються приймати власних військових, які можуть потрапляти за результатами цієї епідемії, і слово "холера" вже дійсно звучить не тільки від ВООЗ, а й всередині міста, всередині окупаційної влади і з боку їх кураторів", - зазначив Андрющенко.

Радник мера додав, що в Маріуполі знову спостерігається проблема з питною водою, бо рівень води у природних джерелах, звідки окупанти беруть її та розвозять людям, вже зменшився і буде зменшуватися ще протягом літа.

"Але ж води вже не вистачає, тому люди отримують воду раз на два дні в кращому випадку... Місто зачиняється, і це дуже для нас сумно, тому що зі всіх можливих сценарієв боротьби з епідемією, на нашу думку, Росія вибрала найцинічніший - просто зачинити людей в місті і залишити все як є: хто виживе, той виживе", - вважає він.

Іншою проблемою в місті, за словами Андрющенка, є харчування, оскільки гуманітарна допомога скорочується, а їжі з інших джерел мешканцям взяти ніде, до того ж з 1 липня гуманітарна допомога безкоштовно буде надаватися виключно пенсіонерам та людям з інвалідністю.

Він також зазначив, що останні новини щодо знесення окупантами зруйнованих будинків і вивезення будівельного сміття разом із тілами загиблих унемождивить подальше встановлення їхньої загибелі.

"В реальності це його фактично унеможливить, тому що ми розуміємо, що вони будуть вивозити тіла загиблих і викидати разом з будівельним сміттям. Його буде дуже багато по місту, тому що руйнування шалені. Якщо чесно, я ще не уявляю механізм, як ми будемо потім розшукувати, скільки на це піде ресурсу й часу після визволення Маріуполя - встановити кількість загиблих, саме тих що разом із залишками будівель потраплять на сміттєзвалища", - сказав радник мера.

Однак, за словами Андрющенка, окупанти продовжують і практику звалення трупів в окремі місця, хоча це вже не ті місця, про які повідомлялося раніше.

"З тих місць, що стали відомі, їх дуже швидко прибрали. Але їх прибрали навіть не на кладовища, їх прибрали у інші торгівельні центри, і зараз туди звозять тіла, що знаходять місцями, їх звозять навіть вантажівками у імпровізований морг, який вони влаштували біля ТЦ Metro, там де штаб гуманітарної допомоги. Там теж іде масове звезення тіл, тракторами їх звозять. Але там здебільшого тіла, які можна опізнати, у яких є якісь близькі", - описав він.

Стосовно репресій против мешканів міста з боку окупантів радник мера розповів, що нині в Маріуполі діють шість фільтраційних пунктів, а загалом у фільтраційних тюрмах перебуває не менше 10 тисяч його жителів.

Крім того, за його словами, зараз райони міста відокремлені один від одного блокпостами, проводяться постійні перевірки не тільки на блокпостах, а й на вулицях, а по домівках ходять мобільні патрулі. При цьому місцеві мешканці мають право пересуватися лише з довідкою про проходження фільтрації і з дозволом на пересування містом.