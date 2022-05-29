В одному з супермаркетів Маріуполя окупанти облаштували трупозвалище, - радник мера (ФОТО)

Російські окупанти облаштували трупозвалище у приміщенні супермаркету "Щирий кум" в Лівобережному районі Маріуполя.

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Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

"В приміщенні супермаркету "Щирий кум" в Лівобережному районі по пр. Свободи росіяни облаштували трупозвалище. Буквально. Сюди росіяни звозять тіла загиблих, що вимило з могил при спробі відновлення водопостачання та частково - ексгумованих. Просто звалюють, наче сміття", - розповів Андрющенко.

За його словами, у місті настільки катастрофічна нестача людей для поховання та потужності навіть імпровізованих моргів, що в Москві розпочали окрему рекрутингову кампанію паталогоанатомів.

Нагадаємо, 27 травня під час розбору завалів в окупованому країною-агресором Маріуполі на вул. Куїнджі, на території колишнього заводу "Жовтень" знайдено близько 70 тіл загиблих. Людей завалило уламками будівлі після обстрілу окупантів.