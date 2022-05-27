У Маріуполі виявлено черговий могильник

Під час розбору завалів в окупованому країною-агресорі Маріуполі на вул. Куїнджі, на території колишнього заводу "Жовтень" знайдено близько 70 тіл загиблих.

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Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Так, окупаційні МЧСники розбирають завали на вул. Куїнджі, на території колишнього заводу "Жовтень". Саме там було знайдено близько 70 тіл загиблих українців.

"Причина та ж – людей завалило уламками будівлі після обстрілу окупантів. Тіла загиблих були упаковані у пластикові мішки та вивезені для поховання у братській могилі у селі Старий Крим", - зазначив Андрющенко.

Ідентифікація не проводилася, але місцеві кажуть, що особливо ідентифікувати нічого було з огляду на стан тіл.

"Скільки таких могильників, залишених російськими бомбами в Маріуполі, ще буде знайдено. Одиниці? Десятки? Сотні?", - наголосив Андрющенко.

Раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що в результаті російської агресії за три місяці війни в Маріуполі загинули вже щонайменше 22 тисячі людей.

Нагадаємо, російські окупанти у п'ятницю, 20 травня, завершили розбір завалів та вивіз тіл загиблих із Драматичного театру у Маріуполі. Загиблих поховано під безіменними номерами у братській могилі в Мангуші.

Зазначимо, що в Маріуполі вода розмиває могили у дворах житлових будинків, що може призвести до епідемічної проблеми. У зв'язку з цим місцеві жителі облаштовують імпровізовані колодязі, де можуть знайти воду, проте вона непридатна для вживання.