Окупанти хочуть змусити українців самостійно відбудовувати будинки у Маріуполі

Колаборант, якого загарбники призначили заступником псевдомера Маріуполя, Хаджінов заявив, що жителі міста самостійно відновлюватимуть власне житло, яке зруйнували російські військові.

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Про це повідомив радник законно обраного мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram – каналі.

За інформацією джерел Андрющенка, Кремль збирається виділити гроші на будівництво багатоповерхівок для потреб військового окупаційного корпусу та розпочати "відновлення історичних будівель".

"Вчора в Маріуполі було керівництво ФАУ "Роскапбуд" Мінбуду Росії. Саме ця організація займалася "освоєнням" бюджету (будівництвом) у Криму після окупації. Фінансові ниточки від неї ведуть саме до чиновників, які поселилися в Росії та Криму", - додав радник мера.

У Маріуполі зруйновано понад 90% усіх житлових багатоповерхових будинків. По 60% або 1560 будинках російські військові завдали прямого удару. 1040 багатоповерхівок (40%) знищено внаслідок бомбардувань з боку ворога.

Внаслідок бомбардувань з боку російської армії у місті пошкоджено щонайменше 57 шкіл та 70 дитсадків, з них зруйновано 23 та 28 відповідно. Ще два заводи, порт та військова частина пошкоджені через бомбардування.