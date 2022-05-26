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Окупанти хочуть змусити українців самостійно відбудовувати будинки у Маріуполі
Колаборант, якого загарбники призначили заступником псевдомера Маріуполя, Хаджінов заявив, що жителі міста самостійно відновлюватимуть власне житло, яке зруйнували російські військові.
Про це повідомив радник законно обраного мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram – каналі.
За інформацією джерел Андрющенка, Кремль збирається виділити гроші на будівництво багатоповерхівок для потреб військового окупаційного корпусу та розпочати "відновлення історичних будівель".
"Вчора в Маріуполі було керівництво ФАУ "Роскапбуд" Мінбуду Росії. Саме ця організація займалася "освоєнням" бюджету (будівництвом) у Криму після окупації. Фінансові ниточки від неї ведуть саме до чиновників, які поселилися в Росії та Криму", - додав радник мера.Підписуйтесь на наш Telegram канал
У Маріуполі зруйновано понад 90% усіх житлових багатоповерхових будинків. По 60% або 1560 будинках російські військові завдали прямого удару. 1040 багатоповерхівок (40%) знищено внаслідок бомбардувань з боку ворога.
Внаслідок бомбардувань з боку російської армії у місті пошкоджено щонайменше 57 шкіл та 70 дитсадків, з них зруйновано 23 та 28 відповідно. Ще два заводи, порт та військова частина пошкоджені через бомбардування.