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Оккупанты хотят заставить украинцев самостоятельно отстраивать дома в Мариуполе
Коллаборант, которого захватчики назначили заместителем псевдомэра Мариуполя, Хаджинов заявил, что жители города будут самостоятельно восстанавливать собственное жилье, которое разрушили российские военные.
Об этом сообщил советник законно избранного мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.
По информации источников Андрющенко, Кремль собирается выделить деньги на строительство многоэтажек для нужд военного оккупационного корпуса и начать "восстановление исторических зданий".
"Вчера в Мариуполе было руководство ФАУ "Роскапстрой" Минстроя России. Именно эта организация занималась "освоением" бюджета (строительством) в Крыму после оккупации. Финансовые ниточки от нее ведут именно к беглым чиновникам, поселившимся в России и Крыму", – добавил советник мэра.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Стоит напомнить, что в Мариуполе разрушено более 90% всех жилых многоэтажных домов. По 60% или 1560 домах российские военные нанесли прямой удар. 1040 многоэтажек (40%) уничтожены в результате бомбежек со стороны врага.
В результате бомбежек со стороны российской армии в городе повреждены по меньше мере 57 школ и 70 детсадов, из них разрушены 23 и 28 соответственно. Еще два завода, порт и воинская часть повреждены из-за бомбежек.