Оккупанты хотят заставить украинцев самостоятельно отстраивать дома в Мариуполе

Коллаборант, которого захватчики назначили заместителем псевдомэра Мариуполя, Хаджинов заявил, что жители города будут самостоятельно восстанавливать собственное жилье, которое разрушили российские военные.

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Об этом сообщил советник законно избранного мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

По информации источников Андрющенко, Кремль собирается выделить деньги на строительство многоэтажек для нужд военного оккупационного корпуса и начать "восстановление исторических зданий".

"Вчера в Мариуполе было руководство ФАУ "Роскапстрой" Минстроя России. Именно эта организация занималась "освоением" бюджета (строительством) в Крыму после оккупации. Финансовые ниточки от нее ведут именно к беглым чиновникам, поселившимся в России и Крыму", – добавил советник мэра.

Стоит напомнить, что в Мариуполе разрушено более 90% всех жилых многоэтажных домов. По 60% или 1560 домах российские военные нанесли прямой удар. 1040 многоэтажек (40%) уничтожены в результате бомбежек со стороны врага.

В результате бомбежек со стороны российской армии в городе повреждены по меньше мере 57 школ и 70 детсадов, из них разрушены 23 и 28 соответственно. Еще два завода, порт и воинская часть повреждены из-за бомбежек.