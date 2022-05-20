Оккупанты разобрали завалы в мариупольском драмтеатре: погибших похоронили в братской могиле

Российские оккупанты в пятницу, 20 мая, завершили разбор завалов и вывоз тел погибших из Драматического театра в Мариуполе. Погибшие похоронены под безымянными номерами в братской могиле в Мангуше.

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Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющеко.

"Сегодня оккупанты завершили разбор завалов и вывоз тел погибших из Драматического театра. Техника убрана, зона открыта. Теперь мы никогда не узнаем, сколько на самом деле было убито гражданских мариупольцев российской бомбой в Драматическом театре", - проинформировал Андрющенко.

По его словам, погибшие похоронены под безымянными номерами в братской могиле в Мангуше.

"Если есть в 21 веке большее военное преступление против человечества, то я не знаю какое. Ярость. Просто ярость", - подчеркнул он.

Напомним, российские военные 16 марта сбросили бомбу на драмтеатр Мариуполя, где скрывались более тысячи мирных жителей. В результате бомбардировки центральная часть здания театра полностью уничтожена. Вход в бомбоубежище драмтеатра завалило обломками.

Позже стало известно, что бомбоубежище драматического театра в Мариуполе. Позже стало известно, что бомбоубежище драматического театра в Мариуполе выдержало удар российской авиации, поэтому многим удалось спастись. Однако, поскольку вход завален и в городе постоянно идут бои, людям сложно самостоятельно выбраться из укрытия. Из бомбоубежища 18 марта вывели около 130 человек, судьба 1300 человек неизвестна.