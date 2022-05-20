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Окупанти розібрали завали у маріупольському драмтеатрі: загиблих поховали у братській могилі

Маріуполь, драмтеатр, драматичнийтеатр, війна в Україні, окупанти
Фото: Окупанти завершили розбір завалів у маріупольському драмтеатрі

Російські окупанти у п'ятницю, 20 травня, завершили розбір завалів та вивіз тіл загиблих з Драматичного театру у Маріуполі. Загиблих поховано під безіменними номерами в братській могилі в Мангуші.

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Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющеко.  

"Сьогодні окупанти завершили розбір завалів та вивіз тіл загиблих з Драматичного театру. Техніку прибрано, зону відкрито. Тепер ми ніколи не дізнаємось, скільки насправді було вбито цивільних маріупольців російською бомбою в Драматичному театрі", - поінформував Андрющенко.  

За його словами, загиблих поховано під безіменними номерами в братській могилі в Мангуші.

"Якщо є у 21 сторіччі більший військовий злочин проти людства, то я не знаю який. Лють. Просто лють", - підкреслив він.  

Фото 2 — Окупанти розібрали завали у маріупольському драмтеатрі: загиблих поховали у братській могилі
Фото 3 — Окупанти розібрали завали у маріупольському драмтеатрі: загиблих поховали у братській могилі

Нагадаємо, російські військові 16 березня скинули бомбу на драмтеатр Маріуполя, де ховалися більше тисячі мирних жителів. Внаслідок бомбардування центральна частина будівлі театру повністю знищена. Вхід у бомбосховища драмтеатру завалило уламками. 

Пізніше стало відомо, що бомбосховища драматичного театру в Маріуполі витримало удар російської авіації, тому багатьом вдалося врятуватися. Однак, оскільки вхід завалений і в місті постійно точаться бої, людям складно самостійно вибратися з укриття. З бомбосховища 18 березня вивели близько 130 людей, доля 1300 людей невідома.

Автор:
Анастасія Дєдковська