Внаслідок обстрілу драмтеатру в Маріуполі загинули близько 600 людей, — Associated Press

Напад росіян на драматичний театр у Маріуполі насправді був набагато смертоноснішим, ніж передбачалося раніше, внаслідок чого загинуло близько 600 людей. Свідки заявили, що загинули люди, які знаходилися поряд з будівлею, і багато з тих, хто знаходився всередині приміщення.

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Про це йдеться у розслідуванні видання Associated Press.

Видання наголошує, що серед усіх жахів, які розгорнулися в ході війни Росії проти України, бомбардування країною-агресором Росією драматичного театру в Маріуполі 16 березня — найсмертельніша з відомих на сьогодні атак проти мирного населення.

За даними видання, внаслідок удару загинуло близько 600 людей, які перебували в будівлі театру та за його межами.

Розслідування журналістів базується на показаннях 23 людей, які вижили під час бомбардування. Серед них рятувальники і ті, хто ховався у театрі від бомбардувань. Також журналісти використали плани приміщень театру, фото та відео, зроблені всередині.

Свідки заявили, що на момент удару біля будівлі театру на "польовій кухні" було близько сотні людей, всі вони загинули. Також у середині будівлі було багато людей, приміщення було переповнене – в середньому одна людина на 3 квадратні метри площі.

Очевидці кажуть, що не бачили, щоб із будівлі врятувалися понад 200 людей. Ті, що вижили, вибиралися через головний вхід або бічний, оскільки інші виходи були зруйновані.

Також Associated Press спростовує заяви Росії, що удар по театру завдали ЗСУ, а також те, що будівля театру була військовою базою. Жоден зі свідків не бачив українських військових усередині будівлі.

Російські військові скинули бомбу на драмтеатр Маріуполя, де ховалися понад тисячу мирних жителів, 16 березня. Внаслідок бомбардування центральна частина будівлі театру повністю знищена. Вхід у бомбосховища драмтеатру завалило уламками.

Пізніше стало відомо, що бомбосховища драматичного театру в Маріуполі витримало удар російської авіації, тому багатьом вдалося врятуватися. Однак, оскільки вхід завалений і в місті постійно точаться бої, людям складно самостійно вибратися з укриття.

З бомбосховища 18 березня вивели близько 130 людей, доля інших невідома.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко раніше заявляв, що у театрі загинуло близько 300 людей.