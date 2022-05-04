В уничтоженном драмтеатре Мариуполя могли погибнуть 600 человек, — Associated Press

Нападение россиян на драматический театр в Мариуполе на самом деле было гораздо более смертоносным, чем предполагалось ранее, — в результате погибло около 600 человек. Свидетели заявили, что погибли люди, которые находились рядом со зданием, и многие из находившихся внутри помещения.

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Об этом говорится в расследовании издания Associated Press.

Издание подчеркивает, что среди всех ужасов, которые развернулись в ходе войны России против Украины, бомбардировка страной-агрессором Россией драматического театра в Мариуполе 16 марта — самая смертоносная из известных на сегодняшний день атак против мирного населения.

По данным издания, в результате удара погибло около 600 человек, находившихся в здании театра и за его пределами.

Расследование журналистов базируется на показаниях 23 человек, выживших во время бомбежки. Среди них спасатели и те, кто укрывался в театре от бомбежек. Также журналисты использовали планы помещений театра, фото и видео, сделанные внутри.

Свидетели заявили, что на момент удара у здания театра на "полевой кухне" находились около сотни человек, все они погибли. Также в середине здания было много людей, помещение было переполнено – в среднем один человек на 3 квадратных метра площади.

Очевидцы говорят, что не видели, чтобы из здания спаслись более 200 человек. Выжившие выбирались через главный вход или боковой, поскольку другие выходы были разрушены.

Также Associated Press опровергает заявления России, что удар по театру нанесли ВСУ, а также то, что здание театра служило военной базой. Ни один из свидетелей не видел украинских военных внутри здания.

Российские военные скинули бомбу на драмтеатр Мариуполя, где прятались больше тысячи мирных жителей, 16 марта. В результате бомбардировки центральная часть здания театра полностью уничтожена. Вход в бомбоубежище драмтеатра завалило обломками.

Позже стало известно, что бомбоубежище драматического театра в Мариуполе выдержало удар российской авиации, поэтому многим удалось спастись. Однако, так как вход завален и в городе постоянно идут бои, людям сложно самостоятельно выбраться из укрытия.

Из бомбоубежища 18 марта вывели около 130 людей, судьба остальных неизвестна.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко ранее заявлял, что в театре погибло около 300 человек.