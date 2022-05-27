В Мариуполе обнаружен очередной могильник

В ходе разбора завалов в оккупированном страной-агрессоре Мариуполе по ул. Куинджи, на территории бывшего завода "Октябрь" найдено около 70 тел погибших.

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Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Так, оккупационные МЧСники разбирают завалы по ул. Куинджи, на территории бывшего завода "Октябрь". Именно там были найдены около 70 тел погибших украинцев.

"Причина та же – людей завалило обломками здания после обстрела оккупантов. Тела погибших были упакованы в пластиковые мешки и вывезены для захоронения в братской могиле в селе Старый Крым", - отметил Андрющенко.

Идентификация не проводилась, но местные говорят, что особо идентифицировать нечего было с учетом состояния тел.

"Сколько таких могильников, оставленных российскими бомбами в Мариуполе, еще будет найдено. Единицы? Десятки? Сотни?", - подчеркнул Андрющенко.

Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что в результате российской агрессии за три месяца войны в Мариуполе погибли уже по меньшей мере 22 тысячи человек.

Напомним, российские оккупанты в пятницу, 20 мая, завершили разбор завалов и вывоз тел погибших из Драматического театра в Мариуполе. Погибшие похоронены под безымянными номерами в братской могиле в Мангуше.

Отметим, в Мариуполе вода размывает могилы во дворах жилых домов, что может привести к эпидемической проблеме. В связи с этим местные жители обустраивают импровизированные колодцы, где могут найти воду, однако она непригодна для употребления.