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В одном из супермаркетов Мариуполя оккупанты обустроили свалку трупов, - советник мэра (ФОТО)

Мариуполь, оккупация, супермаркет Щирий кум, россия напала на Украину, улицы Мариуполя
Фото: В одном из супермаркетов Мариуполя оккупанты обустроили свалку трупов

Российские оккупанты обустроили свалку трупов в помещении супермаркета "Щирий кум" в Левобережном районе Мариуполя.

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Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.

"В помещении супермаркета "Щирий кум" в Левобережном районе по пр. Свободы россияне обустроили свалку трупов. Буквально. Сюда россияне свозят тела погибших, которых вымыло из могил при попытке восстановления водоснабжения и частично - эксгумированных. Просто сваливают, как мусор", - рассказал Андрющенко. 

По его словам, в городе настолько катастрофическая нехватка людей для захоронения и мощи даже импровизированных моргов, что в Москве начали отдельную рекрутинговую кампанию паталогоанатомов.   

Фото 2 — В одном из супермаркетов Мариуполя оккупанты обустроили свалку трупов, - советник мэра (ФОТО)
Фото: Telegram-канал "Мариуполь сейчас"

Напомним, 27 мая во время разбора завалов в оккупированном страной-агрессором Мариуполе по ул. Куинджи, на территории бывшего завода "Октябрь" найдено около 70 тел погибших. Людей завалило обломками здания после обстрела оккупантов.

Автор:
Анастасия Дедковская