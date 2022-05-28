У МОЗ розповіли, як Україна буде боротися з розповсюдженням холери

Занепокоєність щодо холери підвищилась через повномасштабну війну, розв'язану проти України Росією — в Україні, зокрема у містах, де відбуваються бойові дії, зростає ймовірність поширення холери.

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Про це в інтерв’ю ZN.UA розповів головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

"На щастя, в Україні достатньо сильна матеріально-технічна, організаційна і навіть юридична база. Є чіткі системи епідеміологічного нагляду і моніторингу за холерою. Є відповідні накази, які рейтингують регіони країни за трьома групами. Кожен випадок діареї з важким перебігом підлягає окремому лабораторному дослідженню. Такі дослідження розпочинаються щороку з 1 травня, і закінчуються в кінці літа, коли минає епідемічний сезон цієї хвороби", – зазначив Кузін.

За його словами, зараз всі випадки проходять через систему центрів контролю та профілактики хвороб. Крім того, для забезпечення епідеміологічного нагляду з поверхневих водойм, з місць рекреації, річок, водозабору збираються зразки. Також досліджується питна вода. За весь цей час моніторингу, як зазначив санлікар, не було зафіксовано навіть підозрілих на холеру випадків.

"Робота ведеться щодня. На рівні кожної області є відповідні плани готовності з чітким переліком лікарень, які включаються в той чи інший процес; певним матеріально-технічним забезпеченням, в тому числі щодо незнижувального запасу лікарських засобів — антибіотиків, регідратаційних розчинів, дезінфектантів. За рахунок такої системи епідеміологічного нагляду навіть один випадок холери буде доволі швидко діагностований, і запуститься система реагування, яка дозволить його локалізувати", – заявив Кузін.

Він також запевнив, що в Україні є вакцина проти холери. Санлікар пояснив, що її ефективність в середньому складає 80-85%. Зазвичай таку вакцину використовують в африканських або в країнах, ендемічних по холері. Тобто там, де є високий ризик розвитку цієї хвороби. Кузін запевнив, що враховуючи клімат України використання протихолерної вакцини не є рекомендованим. За словами санлікаря, в нас холера може бути більше заносною або точковою, тобто не є притаманною для всієї території України.

"Однак певний резерв вакцини ми зараз все одно запитали у ВООЗ. Переважно для потреб системи охорони здоров’я або вакцинації медпрацівників", – зазначив Кузін.

Він додав, що в Одесі й Миколаєві активний епідеміологічний нагляд за всіма нозологіями з переліку продовжується. Однак у випадку з непідконтрольними Україні територіям ситуація більш критична, бо нема доступу до інформації, немає розхідних матеріалів.

"Але ми розраховуємо на швидке звільнення. Після цього почнеться рутинна робота на деокупованих територіях. Зараз вона запущена по чотирьох областям — Київській, Чернігівській, Житомирській та Сумській. Після розмінування, коли ДСНС і ЗСУ дозволяє, туди виїжджають наші мобільні бригади, аналізують стан навколишнього середовища, в яких умовах зберігались вакцини, забирають проби ґрунту, питної води, харчових продуктів. Лише після того, як така робота буде проведена, місцевим органам влади дається відповідна вказівка про те, що територія є безпечною", – заявив головний санлікар країни.

У випадку з Київською областю, як зазначив Кузін, це було зроблено достатньо швидко. Впродовж майже місяця мобільні команди завершили свою роботу, охопивши 100% деокупованих населених пунктів.

Нагадаємо, раніше уповноважена Верховна Рада з прав людини Людмила Денісова зазначила, що у Маріуполі через поширення інфекційних захворювань загрожує смертельна небезпека майже 100 тисячам місцевим мешканцям.