У МОЗ розповіли, який штам коронавірусу переважає в Україні

В Україні продовжується молекулярний нагляд за штамами COVID-19, незважаючи на зменшення захворюваності та війну, і зараз у країні переважає "Омікрон".

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Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

"В Україні триває молекулярний епідеміологічний нагляд. Це означає, що ми з кожної території області беремо зразки COVID-19 та розшифровуємо геном, дивимося, які штами циркулюють в Україні. Це дороге та тривале дослідження. З початку війни таких було проведено понад 750. Так ось, у країні продовжує циркулювати Омікрон. Появи нових мутованих штамів, за результатами молекулярного нагляду, не було зафіксовано", – зазначив він.

За словами Кузіна, "Омікрон" викликає набагато легший перебіг захворювання, ніж інші штами. Він маскується під гостру респіраторну вірусну інфекцію та проходить через 3-4 дні. При цьому ситуація в Україні з COVID-19 у порівнянні з усім світом відрізняється насамперед через війну — проводиться менше тестувань, іноді саме через бойові дії та відсутність доступу до медичних послуг.

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