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Розвідка Британії попереджає про спалах холери у Маріуполі
В окупованому країною-агресором РФ Маріуполі існує ризик великого спалаху холери. Поодинокі випадки захворювання у місті фіксуються вже з травня.
Про це повідомляє розвідка Британії.
Зазначається, що на окупованих територіях України існують проблеми з доступом до питної води та телефонного зв'язку та інтернет-послуг.
У Херсоні відчувається гостра нестача ліків, а в Маріуполі існує ризик великого спалаху холери. Поодинокі випадки холери реєструвалися у місті з травня.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Україна пережила велику епідемію холери у 1995 році, з того часу були невеликі спалахи, особливо на узбережжі Азовського моря, включаючи Маріуполь", - йдеться у повідомленні відомства.
Розвідка Британії повідомляє, що медичні служби в Маріуполі, ймовірно, вже близькі до колапсу, а великий спалах холери ще більше ускладнить ситуацію.
Зазначимо, про медичний колапс у Маріуполі раніше повідомляв і радник міського голови Петро Андрющенко. Повернутися до медичної роботи окупанти вмовляють пенсіонерів віком понад 80 років.
Також він повідомив, що в російському Ростові-на-Дону вже готуються приймати військових РФ з окупованого приазовського міста, які можуть постраждати через епідемію холери в ньому .