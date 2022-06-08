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Україна та Росія стикаються з однаковими проблемами у підтримці лінії оборони, - розвідка Британії
Росія продовжує намагатися атакувати у Сєвєродонецьку з трьох напрямків, хоча українська оборона тримається і малоймовірно, що за останні 24 години якась із сторін досягла значних успіхів.
Про це повідомляє розвідка Британії.
"Армія РФ продовжує спроби атакувати "Сєвєродонецьку кишеню" з трьох напрямків, українська оборона тримається. Малоймовірно, що одна зі сторін значно просунулась за останню добу", - йдеться у повідомленні.
У відомстві зазначають, що Росія зосереджує свій наступ на центральному секторі Донбасу та залишається в обороні на своїх флангах.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Українські сили нещодавно досягли певного успіху, завдавши контрударам у південно-західній частині Херсонщини, у тому числі закріпившись на східному березі річки Інгулець", - повідомляє розвідка Британії.
Також відомство наголошує, що оскільки фронт окупованої зони сягає більш ніж на 500 км, і Росія, і Україна стикаються з однаковими проблемами у підтримці оборонної лінії при вивільненні боєздатних бойових частин для наступальних операцій.
"В окупованій Херсонській області Росія насильно приводить свою адміністрацію у відповідність до адміністрації РФ, вводить рубль і наймає російських вчителів для введення в школах своєї навчальної програми", - зазначає розвідка Британії.
Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України зробив прогноз, що війна триватиме до зими .