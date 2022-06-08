Украина и Россия сталкиваются с одинаковыми проблемами в поддержке линии обороны, - разведка Британии

Россия продолжает пытаться атаковать в Северодонецке с трех направлений, хотя украинская оборона держится и маловероятно, что за последние 24 часа какая-то из сторон добилась значительных успехов.

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Об этом сообщает разведка Британии.

"Армия РФ продолжает попытки атаковать "Северодонецкий карман" с трех направлений, украинская оборона держится. Маловероятно, что одна из сторон значительно продвинулась за последние сутки", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что в то время как Россия сосредотачивает свое наступление на центральном секторе Донбасса, она остается в обороне на своих флангах.

"Украинские силы недавно добились определенного успеха, нанеся контрудары в юго-западной части Херсонщины, в том числе закрепившись на восточном берегу реки Ингулец", - сообщает разведка Британии.

Также ведомство подчеркивает, что так как фронт оккупированной зоны простирается более чем на 500 км, и Россия, и Украина сталкиваются с одинаковыми проблемами в поддержке оборонительной линии при высвобождении боеспособных боевых частей для наступательных операций.

"В оккупированной Херсонской области Россия насильственно приводит свою администрацию в соответствие с администрацией РФ, вводит рубль и нанимает русских учителей для введения в школах своей учебной программы", - отмечает разведка Британии.

Напомним, в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сделал прогноз, что война будет длиться до зимы.