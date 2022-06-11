У Маріуполі росіяни готують до запуску "інфекційку" через загрозу розповсюдження холери, - радник мера

Російські окупанти у Маріуполі, попри публічне заперечення загрози розповсюдження холери, в терміновому порядку готують до запуску інфекційне відділення у лікарні швидкої допомоги.

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Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

За його словами, вже майже готово чотири бокси для ізоляції хворих.

"Інфекційне відділення буде відкрите на базі ковідного відділення, яке під час під час вуличних боїв в Маріуполі використовувалась окупантами для зберігання близько 600 тіл загиблих. Відділення смерті", - йдеться у повідомленні.

Петро Андрющенко наголосив, що інфекційне відділення очолює росіянин, що приїхав з Сибіру за пригодою на "медичне сафарі" для отримання унікального досвіду.

Таке собі втілення "Записки юного лікаря" Булгакова на кістках маріупольців", - зазначив радник мера.

"Черга на отримання дозволу на поховання близьких становить до 10 днів. Влітку. Цей час маріупольці мають зберігати тіло або вдома, або на вулиці імпровізованих моргів. Наслідки зрозумілі всім. Тому кількість власноруч влаштованих могил у дворах зростає. Ексгумація де-факто зупинена", - додав він.

Варто зазначити, що ще 18 травня мер Маріуполя повідомляв про розмивання могил у дворах житлових будинків, що може призвести до епідемічної проблеми.

Вже 6 червня окупанти вирішили зачинити місто і готуються приймати хворих холерою військових. У британській розвідці також повідомили про великий ризик спалаху холери. Поодинокі випадки захворювання у місті фіксуються вже з травня.